Kommunedirektør Andreas Jordell foreslår at Andøy kommune skal bosette 55 flyktninger i 2024.

Jordell vil åpne for at man bosette ytterligere 25 flyktninger dersom man har kapasitet til det.

Staten har bedt kommunen om å bosette 95 flyktninger i år.

Jordell peker på at det er gjort en formidabel jobb med å bosette flyktinger de seneste årene, men at flere kommunale tjenester er under press. Dette gjelder blant annet boliger og legedekning.