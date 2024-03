Det har blitt gjort flere endringer i selskapet Alaks Eiendom AS, som holder til i Øksnes.

Selskapet ble først registrert i januar under navnet Øksnes 3-4-5 AS. I starten av mars skriftet selskapet navn til Alaks Eiendom AS. Samtidig ble Stian Rydningen ny daglig leder og styreleder i selskapet.

Formålet er også endret fra å kjøpe og selge aksjer til at det skal drive med kjøp, salg og utleie av bygninger.

Det melder Brønnøysundregisteret.