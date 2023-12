Generalsekretær i DNT Dag Terje Klarp Solvang er glad for at så mange bruker organisasjonens tilbud til fjells, i skogen og langs norskekysten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Aldri før har Den Norske Turistforeningen (DNT) avsluttet året med så mange medlemmer. Økningen er størst blant unge nordmenn.

Ved utgangen av 2023 har DNT 320.432 medlemmer, noe som er en vekst på 3,3 prosent, ifølge organisasjonen.

Spesielt aldersgruppen 19 til 25 år har fått øynene opp for DNT. Der er økningen på hele 8 prosent.

– Det koster ikke en krone å gå på tur, og i naturen kan man finne roen og få gode opplevelser sammen med dem man er glad i, sier DNTs generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang.

– Mange av våre medlemmer setter også pris på at de kan dra på hyttetur for noen hundrelapper, enten de vil overnatte i en markahytte, på et fyr eller på en fjellstue.