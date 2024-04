Feilen som førte til at luftrommet i Sør-Norge ble stengt, er rettet. Gradvis åpnes det for normal trafikk, men det blir forsinkelser, opplyser Avinor.

Ved 8.40-tiden kunne noe trafikk åpnes opp igjen, og klokken 9.35 opplyste Avinor at luftrommet nå gradvis åpnes for normal trafikk.

NTB snakket like etter klokka 6.30 med en passasjer på et fly som skulle reise fra Gardermoen til Zürich klokka 6.25, men der piloten opplyste at flykontrollen var nede over hele Sør-Norge, og at hele systemet var lammet.