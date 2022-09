Foto: Per Eivind Knudsen

På grunn av skogbrannfare er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Dette gjelder også i områder hvor duggen kan være ganske klumpete morgen som kveld, men nå kan du altså gjøre kaffepausene på ekspedisjonen enda koseligere i tillegg til at nyfisket middagsmat kan grilles skikkelig.

Likevel er det ikke fullt frislipp for friluftspyromaner, og Norsk Friluftsliv oppfordrer til å ha vettet i behold når fyrstikkene kommer frem.

– Du må alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er. Vær obs på vær- og vindforhold, og slukk godt før du forlater stedet. I tørre perioder med stor skogbrannfare kan kommunene innføre lokale forbud, også nå på høst- og vinterstid, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Du bør også alltid ha egnede slukkemidler tilgjengelig, og sørge for at bålet ikke er større enn at du har kontroll på det.