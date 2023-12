Denne helgen er Vesterålen Futsal sørpå for å kjempe om viktige poeng. Som VOL omtalte fredag må laget sikre full pott for å holde liv i medaljedrømmen.

Lørdag møtte Vesterålen Futsal Vålerenga på bortebane - en kamp som endte med 4-14-seier til vesterålingene.

Mathias Dahl Abelsen scoret tre mål i løpet av de fem første minuttene, før Vålerenga klinket til med to selvmål i løpet av de neste fem.

De neste ti minuttene scoret Andreas Løvland, Adrian Disco Skindlo og Dahl Abelsen hvert sitt mål, før Vålerenga scoret det første målet i kampen som kom i deres favør, etterfulgt av to til. Mathias Dahl Abelsen scoret hele tre mål til i løpet av kampen, Disco Skindlo ett, Julian Rosalito Kristiansen Aloyseous et og Løvland et.

For Vålerengas del ble det et mål til og to gule kort.

Dermed endte kampen 4-14 til karene fra Vesterålen.

Søndag møter de KFUM.