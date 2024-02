Har overtatt som ny daglig leder

Ifølge Brønnøysundregistrene har Leif Tore Torbjørnsen denne uken tatt over som styreleder i tre selskap.

Vesterålen Bil AS

Stavøy Eiendom AS

Bilutleie Vesterålen Bil AS

I Vesterålen Bil AS har Terje Gudbrandsen tidligere vært styreleder, mens Stig Børre Sørmo og Hallgeir Fredrik Stavøy har vært styremedlemmer. Nå er Sørmo ute og Gudbrandsen inne som styremedlem sammen med Stavøy.

Det samme gjelder for Bilutleie Vesterålen Bil AS og Vesterålen Bil AS.