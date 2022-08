Det melder politiet på Twitter tirsdag kveld.

– Nødetatene rykker ut til trafikkuhell mellom personbil og sparkesykkel. Fremstår pr nu som ikke alvorlige personskader, skriver operasjonssentralen i Nordland.

En senere oppdatering fra politiet utfyller med at de har startet etterforskning av uhellet, og at ungdommen på sparkesykkelen er kjørt til sykehus for videre undersøkelse.