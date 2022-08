– Motorsyklister er en utsatt trafikantgruppe, sier Jan Harry Svendsen, leder for MC i NAF, i en pressemelding.

Forbundet mener at måten man kan snu ulykkestallene på er at MC-føreren må jobbe med egen adferd og at myndighetene må øke sikkerheten på veinettet.

– For en motorsyklist kan det være tilfeldighetene som avgjør utfallet av en ulykke. Dessverre mangler det fortsatt infrastruktur som kan redde liv på svært mange veistrekninger, sier Svendsen.

Veifeller

NAF mener at utbedring av hull og sprekker i veien, samt å forbedre autovernet, er to eksempler på konkrete tiltak som kan gjøres.

– Gjennom en årrekke har motorsykkelorganisasjoner jobbet for at det skal monteres underskinner på autovern. Kun ytterst få strekinger har dette på plass, til tross for at man vet at dette er et effektivt tiltak for å redde liv dersom en motorsyklist skulle velte, sier Svendsen

Redusere hastigheten

NAF mener at mange motorsyklister må jobbe med egen adferd, som å senke farten og øke bevisstheten om egne begrensninger, for å redusere risikoen.

– Mange av ulykkene i sommer har vært utforkjøring i venstresving. Det kan være ulike grunner til at disse ulykkene skjer, men den beste måten å unngå dem på er å redusere hastigheten inn mot svingen til et nivå der man skaffer seg godt handlingsrom til å reagere dersom det ligger grus i svingen eller andre farer dukker opp, sier han.