Sara Christiansen, SoMe-ansvarlig i NMK Vesterålen roser været som holdt seg vettugt denne ene dagen, og de mange som møtte opp for å støtte foreningen.

– Det gikk bedre enn hva vi så for oss, siden været har vært ganske interessant den siste tiden. Vi var på nippet til å avlyse, men vi kunne holde arrangementet, folk kom og det var burgere, biler, gode folk og masseprat, sier Christiansen om treffet.

Sara Christiansen i NMK Vesterålen roser muligheten Klobanen gir som et møtested for motormiljøet. Foto: Privat

Konseptet «vårslipp» er egentlig et 16. mai treff, men siden 16. mai i år var på en mandag ble det fremskyndet.

– Det er vel standard at det er siste lørdag før 17. mai uansett. Uansett er det for oss i bilmiljøet aller viktigst at vi får møtes. Vi er vant til å få så mange klager fra folk, så når vi først får en plass hvor vi kan kjøre, spille musikk og vise frem bilene for hverandre er det en kjemperessurs, sier Christiansen.

Ifølge henne diskuteres det å jobbe med planer om en skikkelig driftersløyfe å kjøre på, eller en dragracing-bane. Det siste kan vise seg å bli vanskelig, da det i all hovedsak dreier seg om en forholdsvis lang asfaltert strekke som går rett frem.

– Det kan bli kronglete å få til, men fortsetter regjeringa som de gjør, så er vel Skagen ledig om noen år, sier Christiansen.