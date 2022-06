Norsk flytekniker organisasjon (NFO) ønsker å ta initiativ til ny mekling i lønnsoppgjøret med NHO Luftfart, få timer etter at 31 flyteknikere gikk ut i streik.

Det skriver VG.

NFO-leder Jan Skogseth sier man ønsker ny kontakt i et forsøk på å ta ansvar for at sommerferier ikke blir ødelagt på grunn av streiken.

Det ble brudd i meglingen mellom NHO Luftfart og NFO natt til lørdag, og dermed er 31 teknikere altså i streik. Foreløpig skaper det ikke store problemer for de berørte selskapene SAS, Norwegian og Widerøe, men mandag skal man etter planen ta ut ytterligere 75 teknikere.

Administrerende direktør Thorbjørn Lothe i NHO Luftfart sier de foreløpig ikke har fått noe formelt initiativ, og derfor heller ikke kan kommentere saken.

Til Nettavisen sier Skogseth at forhandlingene tidligst vil starte opp søndag formiddag.

Varsler kanselleringer

Widerøe opplyser til NTB at ting gikk som normalt lørdag, og at de regner med at det samme vil være tilfelle søndag. De ber passasjerene møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet.

– Men fra mandag øker uttaket, og da vil det nok se noe annerledes ut, sier kommunikasjonsdirektør Silje Brandvoll.

Hun sier de jobber med å skaffe seg oversikt, slik at de kan forhåndskansellere noen flygninger neste uke.

– Det er med tanke på passasjerene våre, slik at vi får gitt beskjed i god tid.