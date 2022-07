De biter seg fast der huden er tynn. Men hvor bør man være mest oppmerksom? Det skal et nytt kart fra Flåttsenteret gi svar på.

Som en del av EU-prosjektet NorthTick har senteret utviklet en nettside hvor alle som vil, kan rapportere inn observasjoner av flått i Norge.

Data som blir samlet inn, skal på sikt gi verdifull informasjon om den geografiske fordelingen av flått i landet. Kartet kan også si noe om sesongvariasjoner, og det kan gi en indikasjon på hvor i Norge det er høy eller lav risiko for å bli bitt av den lille edderkoppaktige midden.

Kartet ble lansert 30. juni, og beviselig er det på en drøy uke observert flått mange steder i landet. Det er særlig mange observasjoner langs kysten i Sør-Norge. Langs Oslofjorden er de blå prikkene som markerer flåttfunn, tett i tett på kartet. Det er de også i området rundt Ålesund.

– Det er overraskende mange som har rapportert inn observasjoner. Allerede før kartet var lansert skikkelig i mediene, hadde folk registrert observasjoner, sier biolog Yvonne Kerlefsen ved Flåttsenteret til NTB.

Overrasket over responsen

Flåttsenteret har nylig lansert et nytt kart der folk kan rapportere inn observasjoner de har gjort av flått i Norge. De blå prikkene på kartet er registrerte flåttobservasjoner. Foto: https://flattkart.no / NTB

Nordmenn har også rapportert inn flåttobservasjoner fra Harstad-området og i Narvik i nord, til helt sør i landet på Lindesnes.

– Vi er veldig positivt overrasket. En ting er å lage kartet, men vi vil jo at folk skal ta det i bruk og rapportere inn. Jeg har ikke tall over hvor mange prikker det er, men det er mange, sier Kerlefsen.

Hun er ikke overrasket over at det er rapportert inn observasjoner så langt nord, selv om man sier at flåttgrensa i Norge går omtrent ved Sandnessjøen i Nordland.

– Relativt ofte finner folk flått lenger nord i landet også. Da er det som regel snakk om flått som har kommet dit med trekkfugler eller trekkdyr. Men det er viktig å få rapportert inn, sier biologen.

Versjon én

Også fra tidligere finnes det kart som viser utbredelsen av skogflått, men disse er basert på andre typer kilder, og noen av dem begynner også å bli noen år gamle. Mye av hensikten med dette prosjektet er at innbyggerne bidrar med data.

– På sikt når vi får inn veldig mange registreringer, vil det gi en indikasjon på hvor det er mye eller lite skogflått, sier Kerlefsen.

Kartet som nå er rullet ut, er en førsteversjon. På sikt håper Flåttsenteret at man skal kunne gå inn i hvert enkelt punkt på kartet og sortere på dato – slik at man kan se hvor mye som blir rapportert inn i vintersesongen blant annet.

Anonyme innsendinger

En flått kravler på menneskehud. Ved hjelp av et nytt flåttkart kan nordmenn få bedre oversikt over hvor i landet faren for flåttbitt er størst. Foto: Erlend Aas / NTB

Skal man registrere en flåttobservasjon, rapporterer man observerte bitt eller kravlende flått på mennesker, hund, katt, vilt og fugl. Man kan også laste opp bilde av flåtten.

– Det er interessant for oss dersom det skulle dukke opp noe annet enn skogflått, som for eksempel jaktflått, sier biologen.

Innsendinger er helt anonyme, og det blir ikke lagret persondata. Man får derfor ikke tilbakemelding.

– Folk kan bidra. Det er mange som er opptatt av flåttproblematikken, så det er en fin mulighet til å registrere det man finner, sier hun.