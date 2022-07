Båndtvangen gjelder for hele landet i tidsrommet fra 1. april til 20. august.

– Kos deg med hunden på ferie, men husk båndtvangen, sier Borch i en pressemelding fra landbruks- og matdepartementet.

Båndtvangen gjelder for alle hunder, og det er ikke nok å la hunden gå ved fot selv om den er aldri så lydig. I båndtvangstiden skal hunden enten gå i bånd eller være forsvarlig inngjerdet.

I pressemeldingen pekes det på at det er mange kommuner det husdyr er på utmarksbeite. Her kan kommunen bestemme at båndtvangen skal vare lenger enn 20. august. Derfor er det lurt å sjekke hvilke regler som gjelder i kommunen du befinner deg i. I Sortland er det for eksempel båndtvang fra 1. april til 1. november.