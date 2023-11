Prognosen i dag tilsier at det er behov for å øke rammen med kr. 600 000 inkl. mva. for bygging av det nye bassenget på Myre. Dette skal gi prosjektet rom til å ta nødvendige avgjørelser underveis slik at prosjektet ikke må stoppes hvis det påløper ytterligere uforutsette kostnader. Dette betyr at ny ramme for prosjekt vil være 136,9 millioner kroner.