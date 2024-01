Like før klokka 0900 fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) melding via Kystradio Nord om at en sjark med en person ombord hadde grunnstøtt like øst av Stamsund i Vestvågøy kommune. HRS NN startet en redningsaksjon som i første omgang involverte RS Det Norske Veritas fra stasjon i Ballstad, KV Heimdal og en fiskebåt i området.

Det var svært krevende forhold med kraftig vind og høye bølger da RS Det Norske Veritas selv kom for nært land da den skulle assistere sjarken, og ble stående på en grunne. På dette tidspunktet ble det også meldt at mannen som var ombord i sjarken nå var havnet i sjøen. Redningsmannen fra RS Det Norske Veritas hoppet i sjøen og holdt personen flytende. Redningshelikopter ble utalarmert både fra Bodø og Tromsø.

RS «Sundt Flyer» fra stasjon Svolvær ble sendt ut for å bistå i redningsarbeidet og har fraktet mannen tilhørende sjarken til land etter at han hadde ligget rundt 20 minutter i sjøen. Derfra blir han fløyet til UNN i Tromsø med redningshelikopter fra Bodø.

Klokken 1220 er status at redningsaksjonen er avsluttet, redningshelikopteret med pasienten lander nå ved UNN i Tromsø, og det foregår arbeid for å berge sjarken.