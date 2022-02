Andøya Space og Sundt Air Holding går sammen om en nyetablering på dronesiden for å spisse kompetansen og øke konkurranseevnen i fremtidens marked.

Det nye selskapet skal hete Tiepoint og skal eies 50/50 av Andøya Space og Sundt Air. – Tiepoint vil bli en sterk aktør innenfor det europeiske dronemarkedet på komplekse og avanserte droneoperasjoner med tyngre droner, sier den nye lederen, Mats Mikalsen Kristensen, som i dag er Vice President for Andøya Space Unmanned i en presssemelding.

God dronevekst

Andøya Space og Sundt Air har gjennom flere år samarbeidet tett om forskjellige droneprosjekt innen maritim overvåkning, sertifisering og ombygging av droner. Nå skilles Andøya Space Unmanned ut fra Andøya Space AS og går inn i et fellesforetak sammen med Sundt Air Holding AS.

– Vi har hatt en meget god vekst på dronefeltet de siste årene, sier Ketil Olsen, administrerende direktør i Andøya Space.

– For å spisse kompetansen ytterligere beholder vi nå alt av måldroner og undervisning i Andøya Space, mens den kommersielle sivile delen skilles ut og går inn i det nye foretaket med Sundt.

Ifølge Kristensen skal Tiepoint ha solid forankring på Andøya, selv om de også skal etablere seg på Geiteryggen i Skien.

– Dette er på ingen måte slutten på droneeventyret i Andøya Space, legger han til.

Riktig tidspunkt

Andøya Space er en ledende droneaktør og har lang erfaring med avanserte operasjoner innenfor både det sivile og militære markedet, og leverer også operativ støtte til beredskapsenheter. Sundt Air er på sin side ledende på maritim overvåkning med bemannede fly. I fremtiden er det forventet at større droner vil ta over mer og mer av denne typen overvåkning, samtidig som kravene til sertifisering av droner vil bli de samme som for fly.

Kombinasjonen av kompetanse og kapasitet, på dronesiden fra Andøya og flyovervåkning fra Sundt Air, gjør at et felles foretak vil stå usedvanlig sterkt til å levere fremtidens løsninger for luftbåren overvåkning, kartlegging og inspeksjonstjenester.

– Som ledende aktør innen maritim overvåkning med fly i norske og danske farvann ser vi det som strategisk viktig å inngå et samarbeid med Andøya Space for å imøtekomme dagens og morgendagens behov, sier Tor Bratli, CEO i Sundt Air. – Sundt Air og Andøya Space har som målsetting å bli en sterk og kompleks leverandør av overvåkningstjenester fra forskjellige plattformer.

Fakta om Andøya Space Andøya Space er et norsk selskap innen aerospace. Selskapet setter forskere i stand til å utforske atmosfæren ved hjelp av raketter, ballonger, ubemannede fly og avanserte bakkebaserte instrumenter, og ingeniører i stand til å teste ut ny teknologi innenfor aerospace og forsvar. Andøya Space utdanner og inspirerer neste generasjon forskere og ingeniører, og arbeider nå for å etablere en europeisk oppskytningsbase for små satellitter i Norge..