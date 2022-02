Sunniva Birkeland mottok Vesterålen Turlags hederspris, Møysalprisen, torsdag kveld. Foto: Vesterålen Turlag

Dette står å lese på Facebook-siden til Vesterålen Turlag. Overrekkelsen fant sted på Vesterålen Turlags årsmøte.

«Møysalprisen tildeles kandidaten som har gjort en betydelig innsats over minst ti år, og gjerne på flere felter av lagets virksomhet. Det skal vektlegges at vedkommende har bidratt til lagets utvikling gjennom egne initiativ, handlekraft og evne til å styrke lagets tilbud og aktiviteter», står det å lese i statuttene.

Begrunnelsen for at Birkeland tildeles prisen, er at hun har lagt ned betydelig innsats for alt som skjer på Turlagsstua, samtidig som hun har tatt hånd om lavvoen på Ljomtønnåsen, Barnas Turlag og ungdomsgruppa. Prismottakeren er også styremedlem i i turlaget, programkontakt for Sortland, i tillegg til å være turleder.