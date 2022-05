Regjeringen foreslår å opprette en tilskuddsordning for fiskebåter under 15 meter. Dette skal dekke deler av kostnaden for nytt rapporteringsutstyr, som det blir krav om.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har foreslått et tilskudd på 7.000 kroner per fartøy.

– Det vil dekke om lag halve regningen for å få tilskuddet på plass. Svært mange av de små fartøyene har lav omsetning. For disse blir kostnaden til nytt utstyr stor, og da vil tilskuddet komme godt med, sier han i en pressemelding.

Ordningen vil gjelde for båter mellom 10 og 15 meter i år og vil koste virka 15 millioner kroner i året. Ifølge pressemeldingen blir den i hovedsak finansiert med midler fra fiskerikontrollavgiften og blir administrert av Garantikassen for fiskere. Båter under 10 meter vil bli tatt med i ordningen til neste år.

– Ikke utgjør urimelig belastning

Saken om sporing og fangstrapportering for fiskeflåten under 15 meter var på høring tidligere i år. Der ble det foreslått at båter med lav omsetning skulle få fritak fra vervet om fangstrapport, noe som ikke ble godt mottatt. Dermed foreslår nærings- og fiskeridepartementet heller en tilskuddsordning.

I tillegg er det fastsatt at båter under 15 meter kun skal registrere og rapportere fangsten sin en gang om dagen.

– Etter å ha vurdert saken grundig mener jeg at rapporteringen med den nye innretningen ikke utgjør en urimelig belastning sett opp mot verdien av fiskeriforvaltningen og fiskerne selv. Men det er viktig for meg at fiskerne på små båter ikke skal trenge å registrere fangsten mer enn en gang per tur, sier ministeren i pressemeldingen.