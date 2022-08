En ny undersøkelse vise at mange småbedrifter frykter konkurs dersom regjeringen ikke tar grep for å lette byrden med høye strømpriser i vinter, fremgår det av en pressemelding fra SMB.

Den eksplosive økningen i strømprisene skaper stor frykt blant landets små og mellomstore bedrifter. En betydelig andel virksomheter frykter at de ikke vil overleve nok en vinter uten hjelp til å håndtere strømregninger som er vesentlig større enn normalt.

- Situasjonen oppleves som ekstremt krevende for våre medlemmer akkurat nå, og mange er redde for fremtiden. Vi får daglige henvendelser fra frustrerte bedriftseiere som forteller om strømregninger som er tre til fire ganger høyere enn i fjor. Det er helt åpenbart for oss at vi må få på plass en strømpakke til bedriftene så fort som mulig, konstaterer SMB Norges administrerende direktør, Jørund Rytman.

Store konsekvenser

Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen opplyser at de forventer et svakere resultat i andre halvår enn under et normalår. Dette skyldes hovedsakelig høyere strømpriser. Dette til tross for omfattende tiltak for å redusere forbruket.

- Flere forteller at de har iverksatt alle mulige tiltak for å redusere forbruket sitt til et minimum og til et vesentlig lavere forbruk enn på samme tid i fjor. Likevel får de en mye høyere strømregning i år. I en sektor som ofte driver med lave marginer i utgangspunktet får disse økte kostnadene store konsekvenser, konstaterer Rytman.

Undersøkelsen ble sendt ut til SMB Norges medlemsbedrifter i perioden 9-11 august 2022. 328 bedrifter besvarte undersøkelsen.