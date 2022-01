Det skriver Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland kommune, i en pressemelding mandag ettermiddag.

Kommuneoverlegen skriver at alle aldersgruppene rammes, men at det er få som får høyt sykdomstrykk og at de fleste har milde symptomer og blir fort friske.

– Vi forsøker fortsatt å hindre at mange blir syke samtidig slik at vi klarer å holde hjulene i samfunnet i gang. Vi er derfor fortsatt avhengig av at folk holder seg hjemme når de er syke og tar en selvtest for å se om de kan være smittet av Covid-19, skriver hun.

Kommunen ønsker at flest mulig tar i bruk løsningen med selvregistrering ved positiv selvtest, noe man finner informasjon om på kommunens hjemmeside.

– Vi ser at andelen som tar dette i bruk øker og det virker som at det er en brukervennlig løsning, skriver kommuneoverlegen.

– Vil komme endringer

Hun skriver videre at det, på grunn av det økende smittetrykket, vil bli endringer i rutinene for PCR-testing.

– Belastningen på laboratoriene på sykehusene er svært store og endringene som nå kommer betyr at færre vil bli tilbudt bekreftende PCR når de tester positivt ved selvtest. På grunn av Omikrons overtakelse som den dominerende mutasjonen vil det komme flere endringer i smittesporing og testregimer i de neste ukene. Vi vil prøve å formidle endringene etter hvert som de kommer, skriver hun.

Ved teststasjon i Sortland er det følgende nasjonale endringer som vil følges heretter:

Bekreftende PCR-test anbefales ikke til følgende personer:

1. Personer som har fått tredje vaksinedose (oppfriskningsdose/"boosterdose").

2. Personer som har mottatt to doser koronavaksine og deretter gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 månedene.

Bekreftende PCR-test eller bekreftende antigen hurtigtest til profesjonelt bruk anbefales videreført til følgende personer:

1. Personer med primær eller sekundær immunsvikt, herunder organtransplanterte og immunsupprimerte.

2. Barn og ungdom mellom 0-16 år.

3. Uvaksinerte og delvaksinerte personer uten oppfriskingsdose som har behov for Koronasertifikat

Mandag opplyser Sortland kommune på sin hjemmeside at hurtigtester også kan fås på Servicetorget på Rådhuset.