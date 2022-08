Yvonne Karlsen måtte trå til og berge ei skjære før den endte som offer for katta Hugo.

Katta Hugo kan ha resonnert at en fugl i stua er bedre enn ti på taket. Hvorom allting er, den skjæra som han hadde tatt med seg inn i heimen på Andenes, viste seg å være sprell levende.

– Vi hadde litt panikkangst der et øyeblikk, der vi spekulerte hvordan i herrens navn vi skulle løse dette her. Vi har fått mye tilbakemeldinger på at det der var årets filmsnutt, ler Yvonne Karlsen.

Slosskjempen Hugo

I 4,5 år har hun og mannen vært eier av katta Hugo som de fikk fra Dyrebeskyttelsen da han var et halvt år gammel.

– De i Dyrebeskyttelsen mente han opprinnelig var ei innekatt som var blitt forlatt og dermed forvillet. Han ble fort vant til begge oss voksne og begge ungene i familien, sier hun.

Matmor forteller at Hugo er ganske territoriell.

– Han har ofte småskader og har ofte sloss med oter. Når vi kommer til dyrlegen så bruker hun å si: «Åja, det er slosskjempen Hugo».

Tok fullvoksen hare

Katter var høyt elsket av de gamle egypterne, som ofte brukte disse med når de bedrev fuglejakt langs våtmarksområdene rundt Nilens bredder. Som jaktkatt er han dermed definitivt i sine forferdes ånd.

– Vi har mange ganger spekulert på om han egentlig er ei gaupa, ler Yvonne, som forteller om en hendelse i fjor der pusen lå på sengeføttene og så veldig stolt og fornøyd ut. Årsaken til det fløteblide ansiktsuttrykket til katta ble avdekket i det matmor sto opp fra senga.

– Idet jeg trør over dørstokken, så ligger der en fullvoksen hare som Hugo hadde knerta. Og det var ikke tvil om at det var han som stod bak, den hadde bittskader i halsen, sier hun.

I familien har de spøkt med om Hugo kunne gjort det skarpt i de årlige tevlingene som holdes på med jakthunder på Andøya, med påmelding i klassen stående fuglehunder.

– Jeg bare måtte ta den

Det er mannen i huset som må trå til når Hugo kommer inn med diverse dyreliv. I filmen kan du se henne vekke mannen for at han skulle ta opp skjæra.

– Den var ikke dau. Jeg måtte jo bare ta den, sier hun som handlet resolutt og dermed klarte å forhindre at skjæra skadet seg i vinduet.

– Jeg tror ikke jeg tenkte egentlig, og prøvde først å få tak lenge opp på ryggen, men det endte med at jeg fikk tak i rumpa og fikk den ut. Det var veldig tydelig at den var veldig interessert i å komme seg ut, sier hun.

Ingen skader eller blod kunne ses på skjæra, og i ettertid har Yvonne lurt på om den er en god skuespiller som bare spilte død, for å få katta til å miste interessen og dermed få sjansen til å stikke fra en ublid skjebne.

Mange har fått seg en god latter av filmsnutten. Også på jobb hos Andøya Space tirsdag ble det spøkt med om hun vurderer å leie ut katta til andre som er plaga med bråkete fugler. Hugo ville i så fall ryddet grundig opp.

– Jeg har lagt ut filmen offentlig, for den er noe alle må se, du kan ikke sitte på sånne gullkorn aleina, ler Yvonne Karlsen.