Ferske tall fra UP (Utrykningspolitiet) viser at 533 personer ble anmeldt for ruspåvirket kjøring i Nordland politidistrikt i 2023. Det er 20 færre enn i 2022, som var et år med historisk høye tall på landsbasis.

Det opplyser MA Rusfri Trafikk i en pressemelding.

Generalsekretær i MA Rusfri Trafikk, Anders Skavdal Havdal, sier mørketallene er store og at disse tallene ikke gir det fullstendige bildet.

- Det de sier er at minst 533 har kjørt i ruspåvirket tilstand i Nordland i 2023. Det er bare flaks at ikke ulykkestallene er enda høyere.

De årlige ulykkesanalyserapportene fra Statens vegvesen viser at rus er medvirkende faktor i 20-25 prosent av dødsulykkene på norske veier.