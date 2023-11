I Andøy kommune vil kommunedirektør Andreas Jordell tømme sparegrisen for å unngå store kutt i den kommunale driften.

– Vi er på mange måter trengt opp i et hjørne. Realiteten er at det står mellom å bruke sparemidler eller å kutte i tjenestetilbudet uten å ha hatt gode prosesser på dette. Sistnevnte vil sette oss i en situasjon som jeg vurderer som uforsvarlig både for ansatte og kommunens innbyggere, sier kommunedirektøren.

Les mer her: