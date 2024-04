Luftrommet over hele Sør-Norge er stengt torsdag morgen som følge av en teknisk feil hos Oslo Kontrollsentral, melder Avinor.

– Det forventes vesentlige forsinkelser. Varighet er for øyeblikket ukjent. Vi oppfordrer alle reisende til å forholde seg til den informasjon de får fra sitt flyselskap. Vi beklager ulempene dette medfører. Dette er all informasjon vi har for øyeblikket. Vi kommer tilbake med mer informasjon. skriver Avinor i en pressemelding.