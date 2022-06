– Vi er veldig glad for å kunne sende Eirik Lorentzen som var en av vinnerne ved fjorårets filmkonkurranse til årets NUFF i Tromsø, 17-25.juni, heter det i en pressemelding fra Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Gjennom satsningen Laterna Magica jobber Kultursamarbeidet i Vesterålen med talentutvikling innen film og media i Vesterålen. I år har satsningen fått støtte blant annet gjennom Nordnorsk Filmsenter, Norsk Filminstitutt og Nordland fylkeskommune. Vi er veldig glad for å kunne sende Eirik Lorentzen som var en av vinnerne ved fjorårets filmkonkurranse til årets NUFF i Tromsø, 17-25.juni.

NUFF står for Nordisk Ungdomsfilmfestival og er en årlig kortfilmfestival med deltakere fra hele verden. Festivalen består av filmvisninger, kortfilmkonkurranser og en hel ukes filmworkshop. Eirik Lorentzen skal delta på filmworkshopen hvor han får laget film sammen med andre unge under veiledning av en profesjonell filmskaper. Resultatet vises som premiere under filmfestivalen samme uke.

Eirik Lorentzen går til daglig på Medielinja ved Hadsel videregående skole. Han er spent på oppholdet, tar med seg flere filmideer inn i workshopen, og gleder seg til å få jobbe med film en hel uke. Vi er veldig gla for å kunne tilby denne muligheten sammen med NUFF i Tromsø, sier Anette Tunheim Jakobsen, Leder ved Kultursamarbeidet i Vesterålen.

Eirik Lorentzen vant Juryens spesialpris for filmen STRANDED under Laterna Magica i fjor.

Denne prisen går til en film som juryen synes har utmerket seg spesielt blant de innleverte filmene.

Jurybegrunnelse for vinnerfilmen STRANDED:

Juryens spesialpris deles ut til en film som har bemerket seg særlig godt. Vinnerfilmen tar for seg et alvorlig tema som vi tror alle kan kjenne seg igjen i. Av og til havner tankene våre inn i mørket og det er vanskelig å se hvordan du skal komme deg tilbake til lyset. Juryen ble fanget av den visuelle fremstillingen av dette, og hvordan filmskaperne har klart å visualisere noe som er en følelse, mer enn noe fysisk og konkret.