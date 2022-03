Til Idrettsrådet i Sortland Kommune

Uttalelse fra Sortland Volleyballklubb vedrørende ny idrettshall på Sortland.

Politikerne i Sortland vedtok i siste kommunestyremøte å be idrettsrådet om en «prioriteringsliste» for nye anlegg i kommunen. I den forbindelse ønsker vi i Sortland Volleyballklubb komme med følgende uttalelse.

Denne uttalelsen vil også bli tatt opp på klubbens årsmøte 15. mars 2022.

Det har i flere år nå vært jobbet på forskjellige måter for å forsøke å finne en løsning på kommunens utfordringer når det kommer til den enorme kapasitets mangelen det er på idrettsanlegg, og spesielt på hallflater innendørs i kommunen.

Heldigvis ser det ut som det er litt bevegelse mot økt kapasitet, tiltros for at vi i Sortland volleyballklubb synes dette arbeidet fortsatt går altfor sakte.

Etter sist kommunestyremøte (februar 2022) ser vi at idrettsrådet blir bedt om å komme med en «prioriteringsliste». Fra Volleyballklubbens side er det uten tvil viktigst at det umiddelbart blir prioritert bygging av en ny permanent idrettshall på Sortland med nok kapasitet for dagens og fremtidens behov.

Det er også svært viktig å presisere at noen form for midlertidige løsninger ikke er noe alternativ! All bygging som burde skje må være en del av en større plan som ivaretar fremtidens behov.

Vi i Sortland Volleyballklubb er av den oppfatningen av at det eneste gode alternativet er å bygge en ny stor idrettshall i Lamarka ved Blåbyhallen og at denne må prioriteres som nummer 1 av samtlige utbygginger. Om denne nye idrettshallen skal ha 2 eller 3 håndballbaners flate, vil avhenge av om Sortlandshallen skal rehabiliteres. Men total kapasiteten på Sortland burde være 3 håndballflater.

Vi mener også at det vil være gunstig å samle flest mulig idrettsanlegg og idrettsfasiliteter, derfor fraråder vi å spre dette. Å ha idrettsanleggene samlet vil lette rekrutteringen til idretten, og vi mener også at det vil være enklere å holde flest mulig lenger. Det er også viktig for oss at man får sambruksfordeler og økt samarbeidsklima ved å ha anleggene på samme plass.

Vi oppfordrer Idrettsrådet til å ta denne uttalelsen med i arbeidet opp mot kommunen, og som stor- bruker av Sortlandshallen ønsker vi å bli involvert i det videre arbeidet fremover.

På vegne av styret i Sortland Volleyballklubb

Håvard Hamansen Wallstad

Leder