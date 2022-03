Mandag startet «Batterijakten» - en miljødugnad der 16.000 fjerdeklassinger over tre uker skal konkurrere om å samle inn flest mulig batterier og levere dem til gjenvinning.

Konkurransen går fra 14. mars til 3. april, og i den perioden skal elevene lære om gjenvinning og kretsløpstenkning og hvordan vi kan bli bedre på å ta vare på jordas ressurser.

– Sammenlignet med oppstarten i 2013, er det dobbelt så mange klasser påmeldt i år. Det er tydelig at Batterijakten vekker både konkurranseinstinkt og engasjement, og at det er behov for aktiviteter der elevene selv kan bidra til å hjelpe jordkloden vår, sier Julie Vestgren Pettersen, prosjektleder i Miljøagentene, i pressemeldingen.

Det er organisasjonen Miljøagentene som står bak konkurransen, i samarbeid med Batteriretur, VARTA og Clas Ohlson.

Hovedpremien, som er på 20 000 kroner, oppfordres elevene til å bruke på miljøfremmende aktiviteter for hele klassen.

– Vi ønsker årets deltagere masse lykke til! Dere gjør en kjempeviktig innsats og er alle sammen miljøvinnere, avslutter Pettersen.

Disse klassene fra Vesterålen og Lødingen er med: