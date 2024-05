Fire personer har omkomne allerede i starten av mai i MC-ulykker. Det gjør Vegvesenet bekymret.

Det skriver de i en pressemelding.

Siden 2019 har Statens vegvesen, ti organisasjoner og politiet samarbeidet om «MC-dugnaden».

- Vi vil veldig gjerne ha alle med på MC-dugnaden så vi kan få ned ulykkestallene. Vi har ingen å miste, sier Lars Inge Haslie i Statens vegvesen, som leder MC-dugnaden.

Frykter flere alvorlige MC-ulykker

Hvert år registrerer forsikringsbransjen mange små og store skader på motoriserte tohjulinger.

Nå frykter de flere alvorlige MC-ulykker i Nordland.

Det opplyser Gjensidige.

- Et av de sikreste vårtegnene er alle motorsyklene som er ute på veiene. Et flott syn, men samtidig en påminnelse om at vi går inn i en tid med mange skader.

Arne Voll, kommunikasjonssjef i Gjensidige, kjører selv motorsykkel og har fjorårets MC sesong friskt i minne.

Dårlig start

– Samtidig har 2024 startet med flere alvorlige ulykker. Voll er bekymret for utviklingen videre. Når en kjører motorsykkel, er det lett å glemme hvor sårbar en kan være om det oppstår en vanskelig situasjon, sier han.

De har tatt en gjennomgang av egne meldte skader i Nordland.

Dette er antall MC og moped skader meldt Gjensidige fra kunder bosatt i den enkelte kommune i 2023:

Bø: 2

Hadsel: 2

Sortland: 2