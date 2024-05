– Fire ekvipasjer ble godkjent besøksvenn med hund denne gangen. De vil gi stor glede til fremtidige besøk, sier aktivitetsleder i Sortland Røde Kors, Mariell Andreassen til VOL.

Besøksvenn med hund retter seg hovedsaklig mot eldre som bor hjemme, i omsorgsbolig eller institusjon. En ekvipasje består av en fører og en hund.

– Nå er det cirka 12 aktive ekvipasjer i Vesterålen, fordelt på Sortland, Hadsel og Øksnes, sier Andreassen.

Fire kategorier

Hun forteller at hver ekvipasje kurses med teori og praksis. Teorien handler om hvordan man gjennomfører et godt besøk, mens praksisen går ut på å trene på faktiske hendelser man kommer borti på institusjon, hjemmebesøk og tur.

Belønningsbasert trening, samarbeid og tillit, god hundeforståelse og fokus på hundens beste er noe av det viktigste en godkjent ekvipasje har lært og øvd på.

Ekvipasjen kan bli godkjent i fire kategorier:

Tur

Institusjon fellesrom - gruppebesøk

Institusjon enkeltrom

Hjemmebesøk

Har plass til flere

Å være besøksvenn er et frivillig arbeid og et gratis tilbud for den som får tildelt en besøksvenn.

– Det er alltid plass for nye besøksvenner til å glede andre, understreker aktivitetslederen, og tilføyer:

– Den beste medisin for et menneske, er et annet menneske - med hund!

Veien videre for de godkjente ekvipasjene er å få tildelt en/eller flere de skal glede med besøk.