Spesialrådgiver Siv Sørensen i PST (t.v.), leder i Oslo Pride, Dan Bjørke, og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) deltok på konferansen «Trygghet for Pride 2024» lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Siv Sørensen, spesialrådgiver i PST, la lørdag fram funnene i trusselvurderingene for Pride 2024 og andre skeive arrangementer. Foto: Terje Pedersen / NTB

PST har per nå ingen informasjon om at noen planlegger voldelige angrep mot årets Pride-arrangementer, men tror det vil komme et betydelig antall trusler.

– De færreste som fremsetter trusler, har en reell voldsintensjon. Flere av dem er mindreårige. I mange tilfeller vil hensikten være å skape frykt, heter det i Politiets sikkerhetstjenestes (PST) trusselvurdering for Pride 2024.

Truslene vil trolig framsettes i sosiale medier i pridemåneden juni og i tiden tett opp mot denne.

PST la fram sin trusselvurdering for Pride og andre skeive arrangementer på en konferanse lørdag.

– Det vi justerer fra trusselvurderingen i fjor, er at skeive fortsatt er i målbildet til ekstremister, men de er ikke et prioritert mål, sa spesialrådgiver Siv Sørensen i PST på en pressekonferanse etter fremleggelsen.

Moderat trusselnivå

Hensikten med konferansen er å sikre trygge Pride-feiringer og et godt samarbeid mellom politiet og arrangører av Pride-arrangementer. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) var også til stede på pressekonferansen.

– Ekstremisme er en samfunnsutfordring vi har. Skeive er en del av målbildet til ekstremister. Jeg er glad for å høre at trusselen er noe mer moderat enn tidligere, sa justisministeren.

– Politiet og Pride-arrangører lokalt kan bruke denne vurderingen inn i sine vurderinger av hvordan man skaper trygge arrangementer, fortsatte hun.

Terrortrusselnivået er per i dag moderat, på nivå 3 av 5, noe som betyr at én eller flere personer trolig har intensjoner om å gjennomføre et terrorangrep, men ikke har tatt noen konkrete skritt eller har realistiske planer.

Det vurderes som 40–60 prosent sannsynlig at både høyreekstremister og ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge i løpet av året.

Trusselen fra islamister er skjerpet

– Trusselen fra ekstreme islamister er skjerpet sammenlignet med i fjor og fremstår som noe mer alvorlig enn fra høyreekstremister. Dette er særlig som følge av krigen i Gaza, samt det økte globale fokuset på koranbrenninger, skriver PST i rapporten.

Folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak utgjør fortsatt de mest utsatte terrormålene i Norge.

LHBT+-bevegelsen inngår i fiendebildene til både ekstreme islamister og høyreekstremister. Men terrorangrep som tidligere er gjennomført eller avverget i Vesten, viser at andre potensielle mål rammes langt oftere.

Natt til 25. juni 2022 ble to mennesker drept og flere skadd da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på hjørnet og London Pub i Oslo.

I ettertid fikk særlig PST knallhard kritikk da 25. juni-utvalget la fram sin rapport. Der ble det konkludert med at angrepet kunne vært forhindret dersom PST hadde opprettet en forebyggende sak mot Matapour i månedene fram mot 25. juni.