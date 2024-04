Øksnes Næringslivsforening ber om utvidet tid for høringsfrist til alkoholpolitisk handlingsplan 2024-2028, som er reviderte på flere punkter. De mener at planen kan få store konsekvenser for næringsdrivende og folk i kommunen, og at den korte høringsfristen på 3 uker er utilstrekkelig. De ber om at planen legges ut på ny høring med en frist på 6 uker for uttalelse.