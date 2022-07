Det har blitt en tradisjon at det parallelt med løping opp og ned Storheia samles inn penger til et godt formål. I år er det til Ekren.

Styret i Storheia 24 skriver i en pressemelding at de i år som i fjor skal de innsamlede pengene gå til et godt tiltak det ikke ellers er rom for innenfor budsjettrammen. I år skal de altså gå til trivselstiltak for de som bor i omsorgsboligene på Ekren.

– I likhet med i fjor, da pengene gikk til dagaktivitetssenteret på Stokmarknes Sykehjem, er det et kommunalt tjenestetilbud i Hadsel som er pekt ut som mottaker av innsamlingen vår, skriver Atle Nilsen på vegne av styret i pressemeldingen.

De døgnbemannede omsorgsboligene på Ekren åpnet tidligere i år, og er spesielt tilpasset personer med demens.

– Vi overlater til mottakerne selv å bestemme hva det gode tiltaket er, men oppfordrer til å ha stikkordet «folkehelse» i bakhodet når pengene skal forvaltes, sier Nilsen videre.

– Flott tiltak

Solbjørg Dervo, som er avdelingsleder på Ekren, er svært glad for at arrangørene av Storheia 24 har opprettet en spleis for å samle inn penger til dem.

– Dette er en gavepakke uten like. Vi er selvsagt kjempefornøyde med å kunne få muligheten til å kjøpe inn noe som det egentlig ikke er rom for i budsjettene våre. Det er et veldig flott tiltak, sier hun.