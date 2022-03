Dette står å lese i NRK Nordland. I en leder i egen avis, skriver redaktøren at det er viktigere å få vist frem «Kampen om Narvik» enn noen gang.

«Nå opplever folk i Ukraina veldig mye av det samme som også Narvik opplevde under andre verdenskrig – nemlig at det over natta ble krig og at folk må flykte. Å avlyse premieren mener jeg er å pakke bort historien mens vi egentlig burde bruke den anledningen til å huske det», skriver han blant annet i kronikken.

Senning Andersen sier til NRK at han har forståelse for at mange har sterke følelser knyttet til filmen. Likevel tror han det er viktig å presentere historien selv om det er krig i Ukraina.

Et av argumentene han bruker i så måte, er at han tror at filmen ville bidratt til å øke sympatien for befolkningen i Ukraina. Fremover-redaktøren mener at filmen har fått en ny aktualitet ved at den forteller en historie om noe som vi ikke trodde vi ville oppleve igjen. Nå oppfordrer han filmskaperne om å endre besluttingen og likevel vise filmen.

Produsent for «Kampen om Narvik», Aage Aaberge, har forståelse for Senning Andersen synspunkt, og at filmens historie har en helt spesiell rolle i Narvik. Samtidig understreker han at de må tenke på hele landet og at det derfor er like viktig å nå publikum i hele landet som det er i Narvik.

Filmprodusenten mener det ville vært upassende å lansere filmen med tanke på dagens situasjon.

«Når vi ser hvilke lidelser som sivilbefolkningen blir utsatt for i Ukraina synes vi det er veldig vanskelig å slippe filmen», sier han til NRK, og legger til at det i filmens handling er for mange paralleller til den pågående krigen. Når det gjelder avgjørelsen om når filmen omsider får premiere, sier Aaberge til NRK at avgjørelsen blir tatt i løpet av neste uke.