Museum Nord og The Whale AS har gjennom de siste par årene hatt dialog rundt et eventuelt samarbeid om den nye attraksjonen The Whale på Andenes. Dialogen har omfattet samarbeid rundt prosjektutvikling og drift av The Whale.

På styremøte i Museum Nord onsdag 23. februar i år besluttet styret for Museum Nord å avslutte samarbeidet. I styrets begrunnelse er det lagt vekt på at Museum Nord ikke ser seg som en premissleverandør i prosjektet, heter det i en pressemelding.

– Vi ønsker The Whale lykke til videre med realisering av prosjektet, som utvilsomt har potensial til å bli en reiselivsattraksjon av stor betydning. Museer er uavhengige samfunnsinstitusjoner. Det er derfor utfordrende for oss å være en ren formidler av et budskap noen andre i hovedsak har utviklet, sier Randi Melgaard, styreleder i Museum Nord.

– Vi har hele tiden ønsket Museum Nord som driver av The Whale fordi de har relevant erfaring fra blant annet Borg i Lofoten, og beklager den beslutningen styret i Museum Nord har tatt, sier styreleder Benn Eidissen i The Whale AS. For The Whale betyr det at vi må se oss om etter andre drivere eller etablere en egen driftsorganisasjon på Andenes.

Museum Nord har sterk museumsfaglig kompetanse. Museum Nord driver en rekke store og små museer i Ofoten, Lofoten og Vesterålen, deriblant Lofotr Vikingmuseum på Borg, og det nye hurtigrutemuseet på Stokmarknes. Stiftelsen er nå i full gang med realiseringen av Skrei-prosjektet i Vågan.

The Whale jobber videre med å sikre statlig tilskudd på 150 millioner kroner som grunnlag for å starte bygging av attraksjonen i løpet av året 2023.

– Vi starter prosjekteringsarbeidet nå og våren 2022 vil de første aktivitetene i form av grunnundersøkelser bli gjort på tomta for The Whale, sier Benn Eidissen.

– Vi er enig om å samarbeide nært på andre områder fremover. Blant annet for å fremme en sammenhengende rad av sterke attraksjoner i Lofoten og Vesterålen gjennom Vikingmuseet på Borg, Skrei, Hurtigrutemuseet og The Whale, avslutter Randi Melgaard.