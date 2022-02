I midt og Nord-Norge blir snittprisen for strøm på 0,15 kroner per kilowatt time (kWh) mandag, og en makspris på 0,18 kroner. Dette står å lese på strømbørsen Nord-Pool sine nettsider. Snittprisen mandag per KWh er 0,03 kroner høyere enn søndag, og 0,28 lavere enn samme dag i fjor.

Mandagens makspris på 0,18 kroner, finner sted mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 0,05 høyere enn søndag og 0,28 kroner lavere enn samme dag i 2021. Når det gjelder minsteprisen, blir den på 0,13 per kWh mellom kl. 2 og tre på natta, som vil være den laveste i landet.