Politiet har fått melding om trafikkulykke, skriver de på Twitter.

– To personer er sendt til sykehus, men ingen er alvorlig skadet, sier politibetjent Nicolai Robertsen til VOLs utsendte.

To biler er involvert i ulykka. Nødetater på vei til stedet, melder politiet 14:46 fredag ettermiddag.

Bildet VOL har fått tilsendt viser at også flere ambulanser, samt brannvesenet, er på ulykkesstedet.

Brannvesenet står nå og dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet, og ett av kjørefeltene er stengt. Brannvesenet ber folk om å senke farta og ta hensyn når folk kjører forbi.

Når VOL ringer politiets operasjonssentral like etter at meldinga kom, kan de foreløpig ikke gi mer informasjon om ulykka.

– Stor kraft

Håkon Ivar Klausen, innsatsleder brann, forteller til VOLs reporter på stedet at det har vært en kollisjon i krysset ved Skagen i Hadsel.

– Det er to biler involvert og to personer. Begge personene er tatt hånd om av helse, og det er tilsynelatende lite skade på dem, sier han.

Den ene involverte bilen ligger i elva, mens den andre enda står på veien.

– Vi kommer til å bruke tiden nå til å renske veien og gjøre den tilgjengelig for trafikk, sier han.

– Hva er det som har skjedd?

– Det er nok et uhell og så har de kjørt i hverandre, men det ser ut som at det har vært stor kraft i selve krasjet, for begge bilene er totalskadet. Ingen airbag har blitt utløst, så det er bra, sier Klausen.

Han ber folk som ferdes forbi stedet om å være forsiktige.

– Det blir litt jobb utover dagen når bilbergeren kommer til stedet.

VOL kommer tilbake med mer.