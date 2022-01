For to uker siden fikk Ånstadblåheia Alpinsenter feil på heisen og måtte stenge anlegget. Torsdag åpner de igjen.

Denne gladnyheten deler alpinsenteret på sin Facebook-side.

– I flere dager, og noen netter, har en helt enestående dugnadsgjeng trosset MYE vær og vind, og jobbet iherdig for å få heisen i gang igjen. Innsatsen har vært formidabel, heisen går igjen, været er også pr. nå friskmeldt, og vi gleder oss stort over å kunne ønske velkommen til anlegget igjen torsdag, skriver de.

Videre håper alpinsenteret at været og teknikken spiller på lag, at alt går knirkefritt, og at man igjen får se mange glade gjester i bakken.