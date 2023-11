Politiforum skrev fredag om utviklinga i antall politiårsverk i politidistriktene siden nyttår.

Ved årsskiftet var det ansatt 10.339 politiårsverk i politidistriktene. Ved utgangen av oktober var det 9.951. Det vil si at man er blitt 388 færre politiårsverk på 10 måneder.

Nordland er faktisk et av fylkene som kommer best ut av det. Her har man gått fra 508 til 505 politiårsverk, og da altså mistet tre årsverk.

Det eneste politidistriktet som har hatt økning i antall politiårsverk er Finnmark.