Fra 1. januar er det appen Reis som gjelder for billettkjøp og ruteinformasjon på buss i Nordland. Appen Billett Nordland legges da ned.

Ifølge faggruppeleder for salg og markedsutvikling i Nordland fylkeskommune, Marthe Andersen, har Reis-appen alle de samme billettypene som Billett Nordland.

- I tillegg kan du kjøpe 24-timers-, 3-dagers- og 7-dagersbilletter i den nye appen. Og det er mye lettere å ha kun én app å forholde seg til når man reiser med buss, sier hun.

Marthe Andersen, faggruppeleder for salg og markedsutvikling i Nordland fylkeskommune Foto: Nordland fylkeskommune

Andersen mener billettkjøp gjennom appen er enklest og mest smidig, både for de reisende og for sjåførene. Men opplyser at de som ikke ønsker å bruke appen Reis, fortsatt kan betale på andre måter, for eksempel hos sjåføren.

Én betalingsmåte, mobilkonto, er ikke lenger mulig å benytte i den nye appen, men det jobbes med en alternativ løsning som skal lanseres i 2024.

Dersom man har gjenstående saldo på mobilkonto ved nyttår vil den refunderes til kunden.