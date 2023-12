Skal man ut på tur i julehelgen og romjulen lønner det seg å ta nødvendige forholdsregler.

Ifølge Varsom.no er det fortsatt moderat snøskredfare (gult nivå) i Vesterålen og Lofoten.

Ifølge Varsom er det størst fare fra søndag kveld. Det oppfordres til å være oppmerksom på raske endringer som følge av at vinden flytter på nysnøen.

I snøskredvarselet advares det om flakskred som følge av fokksnø.

Skredfaren gjelder over 300 meter, og det er først og fremst nysnøen som kan komme til å bli blåst opp i fokker og som utgjør en fare, mens de vedvarende snølagene nå er så stabile at det skal mye til for å påvirke dem.