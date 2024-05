Torghatten Nord AS informerer om kanselleringer i sambandet Fiskebøl-Melbu:

- For å unngå brudd på lovpålagt hviletid blir følgende endringer og kanselleringer gjennomført denne uken; Torsdag 9. mai (søndagsrute) Rutetur fra Melbu kl. 07:50 og fra Fiskebøl kl. 08:30 kanselleres. Fredag 10. og lørdag 11. mai: Rutetur fra Fiskebøl kl. 19:30 fremskyndes til kl. 19:00., og etter ankomst Melbu kl. 19:55 kanselleres de to siste ruteturene fra Melbu og Fiskebøl. Vi beklager ulempene dette medfører for våre reisende.