I bygda bor rundt 200 personer, og den nylig dannede aksjonsgruppa frykter det naturskjønne bostedet deres nå skal bli et industriområde som i verste fall medfører helseskadelig støy.

Optimal beliggenhet

Den gamle skolen ble solgt for 1,1 millioner kroner i fjor til det britiske selskapet AQL, som i år sendte ut nabovarsel om hva de hadde tenkt å bruke området til.

Her fant AQL det de mener er en optimal beliggenhet for et større påkoblingsanlegg til Starlink-systemet. Her har de mulighet for fibertilkobling og strøm.

– I tillegg gir Strengelvåg oss en utmerket tilgang til himmelen, noe som er svært viktig for en slik operasjon, sier professor Adam Beaumont i AQL til NRK.

Bedre nett

Bakgrunnen for satsningen er bedre nettdekning, ifølge AQL. Elon Musk valgte å sende Starlink-satelitter mot krigsområdene i Ukraina, for å hjelpe det invaderte landet med internettdekningen. Det er blant annet dette som får aksjonsgruppa til å reagere.

– Vi er bekymret for hva det vil si for oss dersom vi får slike antenner i nabolaget. Vi har sterke signaler på at det kan få betydning i forsvarssammenheng, med den tilspissede situasjonen i Nordområdene. Man fryser jo på ryggen når man hører det, sier Vigdis Indregard til NRK.

Støyproblemer

Ifølge AQL vil kjøleviftene til antennene avgi støy på opp mot 45 desibel på det meste til nærmeste hus, noe som ikke faller i god jord hos innbyggerne.

– Dette anlegget skal bygges midt i ei bygd. De nærmeste husene ligger 40 meter unna. I tillegg er det innenfor strandlinja, i et område vi bruker masse. Vi har vært i kontakt med folk som lever med støy lik 45 desibel, og de har kun gitt oss ett råd: Å kjempe med alt vi har for å stoppe dette, slik at vi slipper det de opplever: Støy som går utover livskvaliteten. Det er klart vi frykter at det samme skal skje her, sier Vigdis Indregard i aksjonsgruppa.

Vurderer dispensasjonssøknaden

Kommunalsjef Bengt Stian Nilsen sier de i første omgang skal se på AQL sin søknad om dispensasjon. Dersom det det blir avslag, kan selskapet forsøke å få omregulert tomta.

– Vi skal ivareta nabolaget og bygda, men også interessene til AQL slik at de får en saksbehandling basert på fakta og objektivitet, sier Nilsen i kommunen.

– Var tydelige

– Vi mener vi var tydelige med våre intensjoner fra de første møtene vi hadde med kommunen. Det skal sies at mye av den første kommunikasjonen handlet om noen administrative feil i forbindelse med overføring av tomta. Vi har kjøpt tomta for å kunne bruke det gamle skolebygget som kontorlokaler og skolegården til jordstasjon for antennene våre. Vi har investert store summer allerede for å kunne forbedre internett-tilgangen i området, noe som vil gagne regionen, sier AQL i sitt svar på kritikken til NRK.