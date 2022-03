Mandag formiddag har det skjedd et trafikkuhell på Grytting på Fv82 i Hadsel.

Politiet meldte om hendelsen 09:34.

– Politiet kom over et trafikkuhell på stedet. En bil har kjørt ut av veien og truffet et autovern, skriver de.

Det var kun fører i bilen, og vedkommende fremstår som uskadd.

Foto: Cathrine Kaspersen

Kenneth Magnussen, operasjonsleder ved politiets operasjonssentral, sier til VOL at bilen skjeinet ut av veien og traff autovernet.

– Politiet er på stedet og dirigerer trafikken, sier han.

Ved 10:15-tiden opplyser VOLs reporter på steder at begge kjørefelt er stengt og at det er store køer i begge kjøreretninger. Bilberging er nettopp ankommet stedet.

Foto: Cathrine Kaspersen

Da VOL med Magnussen 10:30-tiden opplyser han at veien fortsatt er stengt og at politiet dirigerer trafikken.

– Hva som har skjedd er det vi holder på å kartlegge, men akkurat nå er patruljen opptatt med å dirigerte trafikken. Bilberger er på stedet og når bilen er fjernet er meningen at politiet skal forsøke å få klarhet i hva som var årsaken til ulykken, sier han.

Etter det VOL kjennet til skal veien nå, ved 10:50-tiden, være åpen for fri ferdsel.

Rygget i grøfta

VOLs reporter på stedet opplyser at det er en bil som har kjørt av veien cirka 100 meter sør for stedet der trafikkulykken har skjedd.

Ifølge Magnussen er dette en bil som, på grunn av at veien var stengt, skulle snu og kjøre tilbake i retning Stokmarknes. Sjåføren rygget da i grøfta.