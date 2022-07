– Fører har kommet seg ut, skrev politiet på Twitter.

23:14 opplyste politiet at brannmannskapet var fremme på stedet.

– Melder om mye røyk inne i bilen. Sjåfør skal ha fått i seg en del røyk.

Ved 23:20-tiden ble bilfører fraktet med ambulanse til legevakt for sjekk.

Brannen var ved 23:30-tiden slukket.

– Bil står godt utenfor vei. Bilberging varslet, skriver politiet.

Av nødetatene på stedet får VOLs reporter opplyst at de per nå ikke vet hva som forårsaket brannen, men at bilen vil bli tatt inn til teknisk undersøkelse.