Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har sagt at hun er glad for at Nord universitet skal se på masteroppgaven hennes på nytt etter at det i helgen ble kjent at teksten hadde flere likheter med andre oppgaver. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Statsministeren sier han fortsatt har tillit til Ingvild Kjerkol (Ap) som statsråd etter at det ble oppdaget tekstlikheter i masteroppgaven hennes.

– Dette er forhold som er uavhengige av den jobben Ingvild gjør som helse- og omsorgsminister. Det er fra tiden før min regjering, og jeg har tillit til Ingvild som helse- og omsorgsminister, og er glad for at Nord universitet vil foreta en vurdering av oppgaven, sier Støre (Ap) på en pressekonferanse mandag kveld.

Statsministeren understreker samtidig at han tar saken på alvor.

– Det er opp til hvert enkelt universitet og hver enkelt høyskole, og ikke meg som statsminister, å avgjøre hvem som har brutt regelverket, sier Støre.

– Jeg vil ikke gjøre noen videre vurdering av denne saken før vi har kjennskap til universitetets behandling, legger han til.

I helgen kom det fram at Kjerkols masteroppgave fra 2021 har flere tekstlikheter med andre akademiske oppgaver. Selv har helseministeren sagt at hun ikke har kopiert, men søndag kveld svarte hun at en redigeringsfeil gjorde at noen formuleringer ble stående igjen.

Kjerkol har påpekt at hennes masteroppgave gikk gjennom sensuren ved Nord universitet, og at hun syntes det er fint at universitetet skal se på teksten på nytt.

Regjeringskollega Sandra Borch (Sp) trakk seg fredag kveld som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at hun hadde brukt andres tekst i sin masteroppgave i rettsvitenskap uten å oppgi kilden.