Politiet i Nordland skrev søndag formiddag på X/Twitter at det natt til søndag ble begått et bilbrukstyveri på Andenes og at de ønsker å varsles om observasjoner.

Bilen, en Mitsubishi Outlander 2015-modell, har registreringsnummer YN60389.

Dersom man observerer bilen kan man kontakte politiet på telefon 02800, skrev politiet.

Kommet til rette

Cirka 30 minutter etter den første meldingen skriver politiet på X/Twitter at bilen nå er kommet til rette, på Andenes.