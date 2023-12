Eiendomsselskapet Kvartal 8 Sortland AS skal deles opp i to selskaper, altså en såkalt fisjon.

Ifølge Brønnøysundregistrene er det et nytt selskap som er under stiftelse som deler av eiendomsselskapet skal over i.

Det opplyses også om at kapitalen i Kvartal 8 Sortland AS settes ned i forbindelse med fisjonen.