– Vi har fått en finere og renere forside. Det er lettere å få oversikt, og ikke minst vil leserne merke at vi får presentasjonsmuligheter vi aldri har hatt før, sier Vidar Eliassen, konstituert redaktør i VOL.

VOL har onsdag gått over til å bruke en ny publiseringsplattform, som er ei stor oppgradering fra den «gamle» nettavisa.

– Det er i dag det beste systemet som finnes for publisering av journalistikk på nett. Det er ekstremt funksjonelt, sier Eliassen.

Mobil først

Leserne vil i første omgang merke det på utseendet på VOL, både på forsida og inni sakene. Redaksjonen håper avisa vil framstå mer oversiktelig, slik at det blir enda enklere å få med seg de viktigste nyhetene og de beste reportasjene fra Vesterålen.

– Det er mobilutgaven vi i hovedsak satser på nå, sier Marius Birkeland i VOL, som har vært med på arbeidet med den nye løsninga.

– Vi har i lang tid venta på en bedre plattform. Nå har vi et verktøy med langt større brukervennlighet og funksjonalitet som vi håper leserne vil sette pris på, sier Birkeland.

Hva synes du om nye VOL? Gi oss tilbakemelding på red@vol.no

Konstituert redaktør Vidar Eliassen og konstituert daglig leder Stina Helene Gustavsen er svært fornøyde med nye VOL, og gleder seg over alle mulighetene den nye plattformen gir. Foto: Kristine Lindebø

Bedre også for annonsørene

Det blir også etter hvert mye enklere å tipse redaksjonen om saker og menyen skal oppgraderes.

Markedssjef og konstituert daglig leder i VOL, Stina Helene Gustavsen, er også veldig fornøyd med nye VOL.

– Vi har virkelig sett fram til overgangen til den nye publiseringsplattformen. Dette vil gi våre lesere en bedre leseropplevelse, og VOL framstår nå som visuelt mer tiltalende, sier hun.

– Plattformen er spesielt tilpasset mobil, noe som for hvert år har vist seg viktigere. For våre journalister betyr omleggingen et mer brukervennlig verktøy som gir dem en langt enklere hverdag. Gledelig er det også at våre annonsører vil få et bedre produkt.

Kjappere, med nye fortellerteknikker

Plattformen heter CNP, og er samme plattform som blant annet VG bruker. I disse dager går mange aviser i Polaris Media-konsernet, som eier VOL, over til å bruke CNP, blant annet iTromsø, Harstad Tidende og Altaposten.

Tirsdag og onsdag har redaksjonen besøk av Vegard Nekstad, produktsjef i Polaris Media Teknologi, som har kursa VOL-journalistene og hjulpet til med overgangen.

– Dette er en kjappere, mer mobilvennlig plattform, som gjør det mulig for redaksjonen å melde nyheter enda kjappere. Den gir også redaksjonen nye muligheter til å fortelle historier på en mer moderne måte, med nye fortellerteknikker, sier Nekstad,

Han bor i Kristiansand, men kommer opprinnelig fra Sortland, og er i disse dager på rundreise i Nord-Norge for å hjelpe redaksjonene med den nye publiseringsløsninga.

– Det er fornøyelig. Dette er redaksjoner som veldig gjerne vil drive mer moderne nyhetsformidling. Løsninga er en pakke som allerede er god, men som vi skal jobbe enda mer med framover, sier Nekstad.