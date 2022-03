Fredag signerte Sortland Entreprenør AS kontrakt med Holmøy Maritime AS på totalentreprisen for bygging av deres nye lakseslakteri på Liland utenfor Sortland.

Prosjektet vil bli det største i både Sortland Entreprenørs og Kronsteingruppens historie, med en total verdi på nesten 500 millioner kroner. Dette står å lese i en pressemelding fra Sortland Entreprenør. Realiseringen av prosjektet vil være den største enkeltinvesteringen Holmøy Maritime AS har gjort så langt. Resultatet vil bli et høyteknologisk lakseslakteri som i stor grad styres av roboter og automatikk.

– Etableringen vil i tillegg føre med seg mellom 60 og 70 helårsarbeidsplasser og bidra enormt til verdiskapningen i Vesterålen og Sortland, sier Børge Holm, som er daglig leder og prosjektleder i Holmøy Produkter AS.

Halv milliard kroner

Lakseslakteriet har en total verdi på nesten en halv milliard, og vil bli det største prosjektet i både Sortland Entreprenørs og Kronsteingruppens nesten 60 års lange historie. Nest størst er Kulturfabrikken på Sortland som selskapet overleverte til Sortland Kommune i 2014.

Prosjektet omfatter tre bygg; et lakseslakteri med administrasjonsdel, et lagerbygg og en tankfarm. I tillegg kommer tilhørende utenomhusområder. Bygget er tegnet av Snøhetta, som også vil delta videre som arkitekt i prosjektet.

Prosjektet har et totalt bruttoareal på ca. 16.315 m2 BTA fordelt på de tre byggene, og skal ligge på en allerede ferdig utfylt sjøfylling. Byggene vil oppføres i stål bæresystem, hulldekke som etasjeskiller og sandwich yttervegger kledd i aluminium. Planlagt oppstart for byggingen er mars/april 2022, og bygget skal stå ferdig våren 2024.

Godt samarbeid

Holmøy Maritime har lagt spesiell vekt på gjennomføringstid, prinsipper for gjennomføring av prosjektet samt godt samarbeid når de nå har landet på valg av entreprenør.

– Vi har hatt et svært godt samarbeid med Sortland Entreprenør gjennom hele denne prosessen, og vi har stor tiltro til at vi sammen vil kunne lande et godt prosjekt. I tillegg er det ikke til å legge skjul på at vi er glade for at det ble en lokal leverandør som stod igjen til slutt, sier Børge Holm. Oppdraget skal utføres som totalentreprise og prosjektledere vil være Lars Langø og John Helge Wallstad Falch for Sortland Entreprenør.

Arbeidet med prosjekteringen og avtaleinngåelser med underentreprenører starter førstkommende mandag. Det er imidlertid allerede klart at Kai og Anlegg Entreprenør AS skal utføre deler av betongarbeidet på prosjektet.

– Vi setter selvsagt stor pris på at et selskap som Holmøy Maritime bevisst velger en lokal leverandør til dette prosjektet, og med det sikrer at den totale verdiskapningen tilkommer regionen. Det sier daglig leder i Sortland Entreprenør Andreas Einejord.

Sortland Entreprenør er en del av Kronsteingruppen, et lokalt konsern med 9 driftsselskaper og over 255 ansatte som har spesialisert seg innen entreprenørtjenester og byggevarer.