Signal Bredbånd og Lofotkraft Bredbånd ser på mulighetene for å etablere en Nord-Norsk bredbåndsgigant, og ønsker å tilby Hadsel kommune og Trollfjord Bredbånd fusjon.

Det står det i en pressemelding fra Signal Bredbånd og Lofotkraft Bredbånd.

– Signal Bredbånd og Lofotkraft Bredbånd ønsker å gi Hadsel kommune et tilbud om en industriell løsning for Trollfjord Bredbånd som gir kommunen mulighet til å realisere en betydelig salgsgevinst og samtidig være eier i et nordnorsk bredbåndselskap som vil ha en verdi på rundt tre milliarder kroner, skriver selskapene i pressemeldingen.

Ifølge dem kan denne nye bredbåndsgiganten få over 65.000 kunder.

Ifølge dem vil et eventuelt salg av aksjene gi Hadsel kommune en estimert salgsgevinst på inntil 400 millioner kroner før gjeld.

– Dette alternativet vil være attraktivt både kommersielt og for å sikre videre utvikling av Trollfjord Bredbånd, sier Ole-Jonny Johansen, administrerende direktør i Signal Bredbånd.

– Vil ikke kunne tilby samme utviklingspotensial

Invitasjonen er sendt til ordføreren i Hadsel kommune og administrasjonen i Trollfjord Bredbånd. Her kommer det, ifølge pressemeldingen, frem at en fusjon mellom bredbåndsselskapene vil sikre eksisterende arbeidsplasser, samt åpne muligheten for nye og varige kompetansearbeidsplasser i Hadsel kommune.

– Ingen annen konstellasjon vil kunne tilby samme utviklingspotensial for Trollfjord og Hadsel kommune som en strukturell endring sammen med Signal og Lofotkraft, sier konsernsjef Arnt M. Winther i Lofotkraft.

Signal Bredbånd og Lofotkraft Bredbånd er en del av Altibox-partnerskapet, som er Norges største leverandør av fiberbredbånd. Altibox-partnerskapet er, ifølge selskapene selv, en desentralisert modell basert på strategien lokal og nær med kontorer og ansatte over hele Norge.